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فيديو وصور.. قتلى وجرحى جراء حادث سير مأساوي قرب تعلبايا

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2022 9:48 مساءً
سيارة إسعاف في موقع حادث تعلبايا

سيارة إسعاف في موقع حادث تعلبايا

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وقع حادث سيرٍ مروّع، مساء (الأحد 18-9-2022)، على الأوتوستراد العربي بالقرب من تعلبايا، ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ 4 سيارات اصطدمت ببعضها البعض على الطريق، الأمر الذي أغلق المسار بالكامل.

وتحدثت معلومات عن وفاة رجل وزوجته، وإصابة آخرين، فيما لم تصدر حصيلة رسمية حتى الآن.

وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وعملت على حسب الجرحى والجثث من السيارات.

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