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فيديو.. 4 شهداء جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي داخل آلية للجيش!

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آخر تحديث: 20 - أبريل - 2025 3:01 مساءً
الغارة الاسرائيلية على بريقع

الغارة الاسرائيلية على بريقع

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أعلن الدفاع المدني عن انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي داخل آلية للجيش في بلدة القصيبة – بريقع جنوبي البلاد.

وقال الدفاع المدني اللبناني إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 4 آخرون بينهم ضابط وجنديان في الجيش اللبناني، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب الاسرائيلية داخل آلية عسكرية تابعة للجيش على طريق بلدة القصيبة بريقع جنوب لبنان.

وقد حدث تخبط في المعلومات حول الانفجار فقد أفادت بعض المصادر أن مسيرة إسرائيلية استهدفت السيارة في بلدة بريقع.

وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران في آلية الجيش نتيجة للانفجار.

كما أظهر مقطع فيديو آخر تجدد الانفجار عقب تجمع الأهالي حول المصابين في بريقع بالنبطية

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