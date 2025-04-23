فيصل الصايغ يسحب توقيعه عن قانون انتخاب بلدية بيروت

كتب عضو اللقاء الديمقراطي، النائب فيصل الصايغ، على منصة “إكس”: “أيّ تعديل في قانون الانتخاب لبلدية بيروت يهدف أولاً إلى تكريس وحدة المدينة وتجانس مجلسها البلدي، وثانياً إلى تأمين المشاركة الوطنية الفعلية عبر مناصفةٍ في التمثيل، احترمها أبناء بيروت على مدى عقود، وثالثاً إلى تفعيل العمل البلدي عبر تنظيم الصلاحيات بين البلدية ومحافظ بيروت، بما يعزز حقوق المجلس البلدي المنتخب مناصفةً في إدارة شؤون العاصمة.

ومن هنا، جاء اقتراح القانون المعجّل المكرّر متوازناً وبمادة وحيدة.

أما وقد أعلن أحد الزملاء صراحةً عن الرغبة في إقرار مادة المناصفة دون مادة الصلاحيات التي يريد إحالتها إلى اللجان، ومع تأييد بعض زملائه لهذا الأمر كما علمت، وتجنّبًا للمفاجآت، أعلن عن سحب توقيعي من الاقتراح المقدّم، مع الانفتاح على النقاش البنّاء في جلسة الغد، توصلاً إلى تعديلات منصفة بحق أبناء بيروت بمختلف مكوّناتهم.”

أيّ تعديل في قانون الانتخاب لبلدية بيروت يهدف أولاً إلى تكريس وحدة المدينة وتجانس مجلسها البلدي، وثانياً إلى تأمين المشاركة الوطنية الفعلية عبر مناصفةٍ في التمثيل احترمها أبناء بيروت على مدى عقود، pic.twitter.com/vZgh8FvR9I — Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) April 23, 2025