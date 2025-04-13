في أحد الشعانين.. منخفض جوي بارد يؤثر على لبنان

يؤثر منخفض جوي اعتيادي بارد على لبنان بطقس غير مستقر رطب ويستمر لغاية صباح الثلاثاء ويحمل معه استقرار بدرجات حرارة ما دون المعدلات وامطار تكون خفيفة متفرقة على العموم وثلوج خفيفة على الجبال المتوسطة الارتفاع. وطقس اليوم أحد الشعانين اشبه بخريفي بارد مع بعض الامطار المحلية نهارًا خاصةً بعد الظهر وما بعد.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين 12 و18 ساحلًا وبين 4 و11 بقاعًا وبين 6و9 على الـ1000 متر

– الجو: غائم اجمالًا وبارد مع تساقط امطار متفرقة خاصة في القسم الثاني (الظهر وما بعد) من النهار وثلوج خفيفة على ال1700 متر

– الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و40 كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلًا: بين 60 و95٪؜

– الضغط الجوي السطحي: 1013 hpa

– الانقشاع: يسوء محليًا

– حال البحر: متوسط الموج (90 سم) وحرارة سطح المياه 20

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: غائم جزئيًا وبارد مع تساقط امطار متفرقة نهارًا تشتد احيانًا ليل الاثنين وفجر الثلاثاء وثلوج خفيفة على الـ1600 متر تتدنى ليلًا الى الـ1400 متر والحرارة تتراوح بين 12 و16 ساحلًا وبين 3 و11 بقاعًا وبين 4 و9 على الـ1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا مساءً وسرعتها بين20 و50 كم/س.

الثلاثاء: غائم جزئيًا وبارد مع تساقط امطار متفرقة فجرًا وثلوج خفيفة على الـ1400 متر ويتحول الطقس الى مستقر مع تقدم الوقت وانحسار المنخفض الجوي والحرارة تتراوح بين 12 و16ساحلًا وبين 3 و11 بقاعًا وبين4 و9 على الـ1000متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا مساءً وسرعتها بين 20 و50 كم/س.