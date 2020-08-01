في أقل من 24 ساعة.. مدينة صور تسجل حالة وفاة ثانية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا
أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بأنه وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء قد تم اليوم تسجيل إصابة واحدة مثبتة ومؤكدة مخبريا بفيروس كورونا هي حالة وافدة من إحدى الدول الإفريقية .
في حين سجلت اليوم حالة وفاة هي الثانية خلال ٢٤ ساعة لمسن مصاب بالفيروس ويعاني من أمراض مزمنة.
وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 276 مصاب.
توزعوا على الشكل التالي:
- 147 حالة وافدة من إفريقيا( 3حالات وفاة)
- 4 حالات وافدة من أوروبا
- حالة واحدة وافدة من سوريا
- حالة وافدة من العراق
- 123حالة محلية (117 حالة من المخالطين ) بينها 26 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و3 حالات من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية (5 حالات وفاة).
وقد تماثل 120 منهم الى الشفاء بشكل تام، وأفيد في وقت سابق اليوم عن وفاة المسن كامل خاتون من بلدة حناويه شرق صور بفيروس كورونا.