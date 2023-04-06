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في بيت عنيا.. ماذا حصل بين الراعي وباسيل؟

منذ 7 دقائق
لقاء بيت عنيا

لقاء بيت عنيا

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بعد أن لبّى 53 نائبًا دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الرّاعي، إلى عقد خلوة روحيّة للنواب المسيحيين، في بيت عنيا في حريصا، كشف مصدر كنسي لـ “نداء الوطن” أنّ الملف الرئاسي غاب كليّاً عن مداولات النوّاب في أوقات الاستراحة.

فيما علم أنّ خلوة جمعت البطريرك الراعي برئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، ولفت المرجع إلى أنّ الراعي سيسعى إلى استثمار الخلوة “لتعزيز التعاون والتواصل”.

وكان رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، قد اعتبر أن “مُشاركة النّواب الـ53 بلقاء بيت عنيا بادرة طيّبة وخطوة أولى نأمل أن تؤسّس لحوار وطني وإن شاء الله يُمهّد هذا اللقاء لتقريب وجهات النظر حول المصلحة الوطنيّة العامة”.

وقال أبو كسم في حديث لـmtv: “نشكر كلّ الدول التي تعمل للخير في لبنان ومنها فرنسا، ودولة الفاتيكان أيضًا تعمل من أجل مصلحة اللبنانيّين ولكنّ الشّعب هو المسؤول الأوّل عن إنقاذ هذا البلد، فالحركة الخارجيّة وحدها لا تكفي”.

وأضاف: “البطريركيّة المارونيّة لا تُسمّي أحداً في الملفّ الرئاسي ولا تدخل في لعبة الأسماء، وبكركي تسعى لخلق محفّزات للعمل من أجل الحدّ من هجرة الشباب”.

 

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