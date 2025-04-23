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في بيروت.. يسرق صناديق التّبرّعات من المساجد!

منذ 17 ثانية
توقيف شخص

توقيف شخص

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيّما السّرقات بمختلف أنواعها، وعلى أثر تداول مواقع التّواصل الاجتماعي، فيديو يُظهِر أحد الأشخاص وهو يسرق صناديق التّبرّعات من داخل مسجد في محلّة قصقص، ومن خلال المتابعة الحثيثة والاستقصاءات، توصّلت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت إلى تحديد هويّة المشتبه به، ويُدعى:

ر. ض. (مواليد عام 2000، لبناني)
كما تبيّن وجود شبهة بتورّطه في سرقة مماثلة من داخل مسجد آخر في محلّة شاتيلا.

بتاريخ 18-4-2025، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في محلّة أرض جلول – طريق الجديدة. وعُثر بحوزته على صندوق تبرعات مسروق عائد لإحدى الجمعيّات.

بالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذ السّرقات المذكورة، وتبيّن أنه من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة.

أودع والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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