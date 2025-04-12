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في ذكرى الحرب… دعوة من وزيرة التربية!

منذ 40 دقيقة
وزارة التربية و التعليم العالي

وزارة التربية و التعليم العالي

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دعت وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، اليوم السبت، جميع المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والجامعات الخاصة والرسمية، إلى الوقوف دقيقة صمت يوم الإثنين الواقع فيه 14 نيسان، بعد إنشاد النشيد الوطني اللبناني.

وأضافت الوزيرة في بيانها، أنه مع حلول الثالث عشر من نيسان، نسترجع لحظة أليمة في تاريخ وطننا الحبيب لبنان، تلك اللحظة التي ألحقت الدمار بالبلاد وخلّفت مئات آلاف الضحايا، وتركت جراحاً ما زالت آثارها تنزف في نفوس أبنائه وبناته حتى اليوم.

وفي هذه الذكرى، ومع اقتراب انطلاقة جديدة لوطننا عبر خطوات إصلاحية واعدة تجسدها خطاب القسم والبيان الوزاري، أكدت الوزيرة على أهمية أن نستفيد من هذه المرحلة التاريخية كعبرة تدفعنا نحو وحدة الوطن والنهوض به وفقاً لأُسس اتفاق الطائف، الذي وُلد من رحم تلك الحرب وكان ختاماً لها.

وطالبت الوزيرة بأن يكون الحداد على ضحايا تلك الحرب، وأن نتأمل العِبر التي خرج بها اتفاق الطائف كميثاق لا طائفي يسهم في انصهار الشعب بعد سنوات من التشرذم. وأكدت على ضرورة تخصيص حصص توعوية ونقاشية وأنشطة مختلفة في الأسبوع الذي يلي 13 نيسان، تُضيء على أهم اللحظات التي تجسدت فيها الوحدة الوطنية منذ استقلال لبنان، وفي مقدمتها اتفاق الطائف.

كما دعت الوزيرة إدارات المدارس إلى تخصيص حصص تعليمية للطلاب في المرحلة الثانوية، لتنفيذ أنشطة تعليمية تساعدهم في فهم هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، وفتح نقاشات معهم بعيداً عن الحساسية والتفرقة، حول كيفية الاستفادة من عِبَر هذه الحرب.

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