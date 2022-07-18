الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في ظل الجمود في البلاد... كم بلغ دولار السوق السوداء؟

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

في ظل تدهور الأزمة المعيشية والمالية والاقتصادية في لبنان، يواصل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة في السوق السوداء في التقلب.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين 29400 ليرة لبنانية للشراء و29350 ليرة لبنانية للبيع.

وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ بدء التراجع الاقتصادي في عام 2019، ولم تعد البنوك تسمح للمودعين بالعملات الأجنبية بالحصول على مدخراتهم.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الطريق لا يزال صعبا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية.

أقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال.

وتتضمن الخطة إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التجارية وحل البنوك غير المؤهلة للاستمرار بحلول تشرين الثاني.

لكن جمعية مصارف لبنان اعترضت على خارطة الطريق قبل أيام، قائلة إنها تضع الخسائر الكاملة للانهيار الاقتصادي في البلاد على عاتق المودعين.

    المزيد من أخبار لبنان

    ميشال عون
    عون: الاستقرار في الحياة يأتي من الارض
    مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية الشيخ "​عبد اللطيف دريان"​
    المفتي دريان: تشكيل الحكومة أصبح أمراً لا يحتمل الانتظار
    النائب ابراهيم منيمنة
    منيمنة: تقسيم بلدية بيروت هو تنفيذ لما عجزت عنه الحرب الاهلية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    نوري المالكي
    تسريب جديد للمالكي يهز العراق.. كواليس الحرب الشيعية والهجوم على النجف