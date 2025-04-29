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قائد الجيش استقبل بلاسخارت وسفيرة سويسرا ووفدا من مركز "جنيف لحوكمة قطاع الأمن"

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2025 8:42 مساءً
قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت

قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت

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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائب أشرف بيضون وسفيرة سويسرا ماريون ويشلت، يرافقها الملحق العسكري السويسري العقيد أندرياس ريكنر وسفير أنتيغوا وبربودا في الكويت محمد الزغبي.

ثم استقبل وفدا من مركز “جنيف لحوكمة قطاع الأمن” برئاسة السفيرة نتالي شوارد.

كما استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وقنصل ساحل العاج رضا خليفة.

وخلال هذه اللقاءات، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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