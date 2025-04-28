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قائد الجيش استقبل مدير العلاقات الدولية في الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل

منذ 16 ساعة
قائد الجيش العماد رودولف هيكل يلتقي مدير العلاقات الدولية في الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل

قائد الجيش العماد رودولف هيكل يلتقي مدير العلاقات الدولية في الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل

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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مدير العلاقات الدولية في الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل Frontex، السيد Guillaume de Roquigny Iragne مع وفد من الوكالة، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين الجيش والوكالة.

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