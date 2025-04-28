قائد الجيش استقبل مدير العلاقات الدولية في الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مدير العلاقات الدولية في الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل Frontex، السيد Guillaume de Roquigny Iragne مع وفد من الوكالة، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين الجيش والوكالة.

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مدير العلاقات الدولية في الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل Frontex، السيد Guillaume de Roquigny Iragne على رأس وفد من الوكالة، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين الجيش والوكالة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy… pic.twitter.com/WRDiY6uPIx — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 28, 2025