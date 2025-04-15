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قائد الجيش بحث مع السيناتور الفرنسي ستيفان رافيه الأوضاع في لبنان والمنطقة

منذ 46 دقيقة
قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل السيناتور الفرنسي ستيفان رافيه، يرافقه الملحق العسكري الفرنسي في لبنان العقيد برونو كوستانتيني

قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل السيناتور الفرنسي ستيفان رافيه، يرافقه الملحق العسكري الفرنسي في لبنان العقيد برونو كوستانتيني

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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، السيناتور الفرنسي ستيفان رافيه، يرافقه الملحق العسكري الفرنسي في لبنان العقيد برونو كوستانتيني. وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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