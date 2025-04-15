قائد الجيش بحث مع السيناتور الفرنسي ستيفان رافيه الأوضاع في لبنان والمنطقة

قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل السيناتور الفرنسي ستيفان رافيه، يرافقه الملحق العسكري الفرنسي في لبنان العقيد برونو كوستانتيني

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، السيناتور الفرنسي ستيفان رافيه، يرافقه الملحق العسكري الفرنسي في لبنان العقيد برونو كوستانتيني. وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السيناتور الفرنسيStéphane Ravier يرافقه الملحق العسكري الفرنسي في لبنان العقيد Bruno Costantini، وتم بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/injtd0jGdJ pic.twitter.com/dDW3F0s1bO — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 15, 2025