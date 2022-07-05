قائد الجيش ضيفًا في سفارة التشيك: لدعم لبنان في تجاوز الأزمة

استضافت سفارة التشيك في لبنان قائد الجيش اللبناني العماد “جوزاف عون” كضيف شرف حل على السفارة وعلى سفراء دول الإتحاد الاوروبي الذين اجتمعوا بمناسبة تولي التشيك رئاسة الاتحاد الاوروبي للمرة الثانية الى جانب المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان “يوانا فرونتسكا” وسفراء الاتحاد الاوروبي واوكرانيا والمملكة المتحدة.

وكان لافتًا التقدير الكبير لدور الجيش وتثمين مكانة قيادته من قبل رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي المعتمدين في لبنان، بحسب ما اعلنت السفارة التشيكية.

كما حضر الحفل الملحقون العسكريون في سفارات الدول الاوروبية.

وعرض السفير “جيري دولوزيل” بإيجاز أولويات الرئاسة التشيكية وأهدافها. وشكر العماد عون الجمهورية التشيكية وسفارتها في بيروت على دعمهما الطويل الأمد للجيش اللبناني (مساعدات مادية من جيش الجمهورية التشيكية، مساعدات إنسانية بعد الانفجار في مرفأ بيروت) ولخص المشاكل التي تواجهها البلاد منذ خريف 2019.

كما تناول قضية اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، الذين يشكل وجودهم تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية وأمنية هائلة، مطالبًا بدعم لبنان في تجاوز الأزمة ودعم الجيش اللبناني الذي يعد حاليا الضامن الوحيد للاستقرار والأمن في البلاد.

وأعرب جميع الضيوف عن تقديرهم الكبير لحضور العماد عون لهذا الحدث، وتمنوا لجمهورية التشيك رئاسة ناجحة في الأوقات الصعبة الحالية، بحسب بيان السفارة التشيكية.