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قائد الجيش من مرجعيون: لا شيء يثنينا عن مواصلة أداء واجبنا

منذ 14 ساعة
قائد الجيش العماد رودولف هيكل تفقد لواء المشاة السابع في مرجعيون

قائد الجيش العماد رودولف هيكل تفقد لواء المشاة السابع في مرجعيون

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تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة السابع في ثكنة فرنسوا الحاج – مرجعيون، حيث التقى الضباط والعسكريين، مؤكدًا أن جهودهم رسالة للّبنانيين في الداخل وكذلك للمجتمع الدولي، إذ يثبتون أن لبنان وطن نهائي لأبنائه من مختلف الانتماءات، وينفذون مهماتهم كاملة على مساحة الوطن حفاظًا على علم بلادهم دون أي تردد.

وتوجه إليهم بالقول: “إن دور الجيش أساسي وحيوي من أجل استمرار الوطن، ولا شيء يثنينا عن مواصلة أداء واجبنا”.

كما زار العماد هيكل نقطة مراقبة حدودية متقدمة تابعة للّواء في منطقة الخيام، حيث اطّلع على الانتشار العملاني للوحدات، والعمل الدؤوب والمستمر لتطبيق القرارات الدولية في ظل الخروقات والاعتداءات المتكررة للعدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، وآخرها أمس على محيط العاصمة بيروت.

كذلك قدَّم قائد الجيش في بلدة بلاط – مرجعيون التعازي بالرقيب الأول الشهيد جودات نورا الذي استشهد بتاريخ 2025/4/20 نتيجة انفجار ذخائر في منطقة بريقع – النبطية، وأثنى على تفانيه في أداء الواجب حتى الشهادة.

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