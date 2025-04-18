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قتيل بغارة إسرائيلية على منطقة الغازية في الجنوب

منذ 49 دقيقة
غارة إسرائيلية على منطقة الغازية

غارة إسرائيلية على منطقة الغازية

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قالت وزارة الصحة إن شخصا قتل اليوم الجمعة في غارة إسرائيلية على منطقة الغازية بمنطقة الجنوب.

وأكد مصدر أمني للجزيرة أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق السريع في الغازية قرب صيدا، بصاروخ موجه مما أدى إلى تدميرها واحتراقها وإصابة من كان بداخلها.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ عشرات الاغتيالات في لبنان، كما أنه ظل يحتل بعض المواقع جنوبي لبنان.

وقالت الأمم المتحدة إنها أحصت مقتل 71 مدنيا على الأقل في لبنان بنيران إسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها أو قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى حدود ما قبل حرب 1967.

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