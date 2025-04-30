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قرارات هامة لوزارة التربية حول الامتحانات الرسمية وتمديد العام الدراسي

منذ 9 ساعات
وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم العالي

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أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي حزمة قرارات جديدة تتعلق بالامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة لعام 2025.

وأشارت الوزير كرامي في مؤتمر صحافي عقدته ظهر اليوم، إلى أن القرارات الرئيسية تشمل:

-تحديد موعد الامتحانات الرسمية بين 9 و13 تموز 2025

-تمديد العام الدراسي حتى 13 حزيران

-إلغاء نظام المواد الاختيارية بالكامل

-تقليص المناهج في عدد من المواد الدراسية

وأوضحت كرامي أن هذه القرارات جاءت بعد مشاورات مكثفة مع الهيئات التعليمية والأكاديمية، حيث تم عقد سلسلة لقاءات مع (ممثلي نقابات المعلمين، ومجالس أولياء الأمور، والخبراء التربويين، وممثلي اتحادات الطلاب)

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