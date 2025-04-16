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قراران لوزير المالية… إليكم التفاصيل

منذ 33 دقيقة
وزارة المالية

وزارة المالية

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أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارين يتعلقان بتمديد مهل ضريبية وبتقديم تصاريح دورية على الضريبة المضافة،

وجاء في القرار الأول:

“تمدد لغاية 15/05/2025 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها”.

وفي القرار الثاني :

“تمدد لغاية 20/05/2025 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2025، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل”.

ويأتي هذان القراران من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.

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