الأربعاء 14 رمضان 1444 ﻫ - 5 أبريل 2023 |
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قرار بإقفل مكتبي استقدام عاملات في الخدمة المنزلية

منذ 34 دقيقة
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم

وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم

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أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم قراراً قضى باقفال مكتبين من مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية لارتكابهما مخالفات تتعلق بحقوق الانسان والقوانين المرعية الإجراء.

واستقبل وزير العمل في مكتبه، وفدا من اتحاد نقابات عمال فلسطين وجرى البحث في الاوضاع داخل فلسطين المحتلة، واوضاع المخيمات في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وقد سلم الوفد بيرم دعوة لرعاية الاحتفال الذي يقيمه الاتحاد في الأول من أيار بمناسبة عيد العمال.

كما استقبل بيرم وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس.

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