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قرار لـ محافظ بيروت بإقفال معدات صـوت عائدة لمؤسستين سياحيتين

منذ 40 دقيقة
محافظ بيروت مروان عبود

محافظ بيروت مروان عبود

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بناءً لضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قراراً كلف فيه مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس بإقفال ووضع الأختام على معدات موسيقى وصوت عائدة لمؤسستين سياحيتين وذلك لعدم التزامهما بمضمون البلاغين عدد 880/2022 تاريخ 1/2/2022 وعدد 4430/2022 تاريخ 20/5/2022 المتضمنين وجوب الالتزام بمضمون القرار المشترك الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة رقم 262 تاريخ 25/2/2009، ونظراً لتكرار المخالفات، وجاء في القرار مايلي :

المادة الأولى: تُــــقفل وتوضع الأختام على كافة معدات الموسيقى ومكبرات الصوت العائدة للمؤسستين السياحيتين ” HOGWARTS BAR ” و” TENNO ” الكائنتين في شارع أرمينيا – محلة مار مخايل ويُمنع تشغيل أي جهـــاز يصدر عنــه موسيقى طوال فترة وضع الأختام .

المادة الثانية: يُمنع منعاً باتــــاً فـك أو نـزع أو إتلاف الختـم تحـــت طائـــــلة الملاحقـــة الجزائية عملاً 368 من قانون العقوبات وإقفال الملهىين نهائياً.

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