قرار لوزير الإتصالات بشأن المتضررين من انفجار المرفأ

أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم أنه أصدر قرارا الخميس الواقع في 7 تموز، يقضي بإعفاء المتضررين من انفجار مرفأ بيروت من دفع رسوم الهاتف الثابت.

تصريح القرم جاء في حديث لبرنامج صار الوقت على قناة الـ “mtv”، حيث أكّد أن “مجلس شورى الدولة بلّغ هيئة القضايا بوجود طلب بوقف قرار تعرفة الاتصالات وقد تبلّغنا ذلك من هيئة القضايا ولدينا مهلة أسبوعين للردّ”.

وأضاف: “قلت مرارًا وتكرارًا للبنانيين لا تجمعوا بطاقات التشريج والرصيد باللبناني لم يتغيّر”.

ولفت إلى أنّ “الـ2700 مليار التي كانت ستخسرهما شركتا “ألفا” و”تاتش” كان سيتحمّلها المواطن والقطاع معرّض للإفلاس ورفع التعرفة هو لتغطية المصاريف”.

وقال: أنا “انزركت بالحيط” وقبل 5 أشهر وضعنا بطاقات تشريج بكميات كبيرة في السوق السوداء لوقف الاحتكار وهذا لم يكن خيارا وكان هناك 450 مليون دولار بيد أقليّة محتكرة”.

كما أشار وزير الاتصالات الى أن “الحكومة طلبت منّي التمهّل في رفع تعرفة الهواتف الخلوية لما بعد الانتخابات النيابية وهذا أصعب قرار اتخذته بحياتي”.