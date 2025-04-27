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قطر تجدّد دعم لبنان: لانسحاب إسرائيل من كل أراضيه

منذ 20 ساعة
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

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جدّد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الأحد موقف قطر الداعم للبنان ووقوفها الدائم إلى جانب شعبه.

وأكّد خلال محادثات مع نائب رئيس الوزراء طارق متري ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وقد بحث الطرفان في آخر المستجدات في لبنان، شدّد المسؤول القطري على “ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية”.

وزار الرئيس جوزاف عون قطر والتقى الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث أكّد أمير قطر أنّ زيارة الرئيس عون الدوحة “مهمة وتاريخية في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين”.

بدوره، شكر عون أمير قطر على الدعم الذي قدّمته بلاده للبنان في مختلف المجالات.

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