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قناديل البحر تغزو الشواطئ اللبنانية

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 12 - يوليو - 2022 10:05 مساءً
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تظهر على الشواطئ اللبنانية لا سيما الجنوبية منها أعداد كبيرة من قناديل البحر.

ويقول رئيس المركز اللبناني للغوص “يوسف الجندي” ان “ظهور هذه القناديل هو بفعل التيارات البحرية التي تبدأ من الجنوب وتتجه شمالا، وهذه دورة عادية”.

ويشير إلى “أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يساعد على ظهور القناديل على الشواطئ”، مطمئنًا “ألا داعي للهلع والخوف ولكن على المواطنين التنبه للسعاتها”.

ويعيش قنديل البحر (Jellyfish) في محيطات العالم جميعها، وقنديل البحر حيوان بحري لا فقاري، له شكل جرس أو كوب.

ويتراوح حجم جرسه من 2سم-4م، أمّا قوام قنديل البحر الداخلي فهو هلامي، وله أطراف تُسمّى اللوامس.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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