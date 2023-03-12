قوى الأمن تمنع المرور على جسر المشاة في نهر الموت

صدر عن المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبـة العلاقــات العامة، بيان أعلنت فيه أنه “عند الساعة 17،30 من تاريخ 10/3/2023 اصطدمت شاحنة محمّلة بكميّة كبيرة من قضبان الحديد بجسر المشاة على المسلك الشرقي لأوتوستراد نهر الموت مقابل السيتي مول، الأمر الذّي أدّى إلى خلع إحدى الألواح الحديديّة المثبّتة على أرضيّة الجسر، ما قد يشكّل خطرًا على سلامة المشاة”.

وأضاف، “علمًا أنّه قد تمّ إغلاقه كليًّا، ووضعت لافتة تشير إلى خطورة استعماله حاليًّا”.

وطلبت المديريـة العامـة لقوى الامن الداخلي، من المواطنين “أخذ العلم، والتقيّد باللافتة الموضوعة في المكان حفاظًا على سلامتهم”.