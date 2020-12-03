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قوى الامن: رسم شعار أحد الأحزاب على بطاقة هوية مواطن قيد التحقيق

منذ 27 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب”، صورة بطاقة هوية مواطن، رُسم عليها شعار أحد الأحزاب، قيل إنه قد تمّ تصويرها في مركز فصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت في أثناء إجراء تحقيق عدلي في مركز الفصيلة المذكورة أعلاه، بين طلاب من الجامعة اليسوعية إثر إشكال حصل بسبب الانتخابات الطّلابية.

وقد أرفقت الصورة بتحليلات مختلفة، ووُضِعَ هذا الأمر برسم قوى الأمن الداخلي.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح أن هذا الموضوع قيد التحقيق، بإشراف القضاء المختص”.

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