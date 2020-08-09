قيادة الجيش: الامل ضعيف بإيجاد احياء في موقع الإنفجار

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عقدت قيادة الجيش مديرية التوجيه مؤتمرا صحفيا بهدف شرح عملية البحث والانقاذ.

أعلن قائد فوج الهندسة في الجيش اللبناني روجيه الخوري انتهاء المرحلة الأولى من عمليات البحث والإنقاذ بشأن العثور على أحياء.

وأوضح أنه تم تقسيم المرفأ لقطاعات واستلم كل فريق اجنبي قطاعا، لافتا الى ان الامل بات ضعيفا لايجاد احياء. وقال: الفرق التي كانت تبحث عن احياء اعتبرت ان عملها انتهى.

وأكد ان “العمل مستمر على مدار الساعة للبحث عن ناجين وسط صعوبات ناجمة عن وجود كميات هائلة من الركام في مرفأ بيروت”.