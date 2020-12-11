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قيادة الجيش: 4 خروق جوية فوق الجنوب وخرقان بحريان قبالة الناقورة

منذ 16 دقيقة
خروقات جوية لطيران العدو الإسرائيلي

خروقات جوية لطيران العدو الإسرائيلي

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 10 / 12 / 2020 اعتبارا من الساعة 09،45 ولغاية الساعة 23.15 تم تسجيل /4/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

كما صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: “خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 10 / 12 / 2020 عند الساعة 16.34، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 370 مترا ولمدة خمس دقائق.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وفي بيان ثان، أعلن الجيش ما يلي: “خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي بتاريخ 11/ 12/ 2020 عند الساعة 00.30 المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 295 مترا ولمدة عشر دقائق.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

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