قيومجيان: ذكي الحاج وفيق.. والاستراتيجية الدفاعية كذبة

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق د ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة X:

“وفيق صفا ينعت المطالبين بتسليم سلاح حزب ايران “بالمحرضين والفاسدين والهِبل والغشيمين”

ذكي الحاج وفيق، بس….غلطان:

اكتشف أن هؤلاء يخلطوا بين الاستراتيجية الدفاعية ونزع السلاح.

نحن لا نخلط، أنت تُلخبِط

الاستراتيجية الدفاعية كذبة للخداع واللغو بموضوع السلاح وعمرها ٢٥ سنة

مسؤولية ‎الجيش اللبناني الدفاع عن الحدود ووضع الخطط لذلك. نقطة على السطر.

بالنسبة لنزع السلاح، لن نختلف على التعابير: تسليم السلاح،

تكرم. وبما أنك تعتمد على قوة الله والأنبياء، اتِكل، ‎سلم السلاح.”

#وفيق_صفا ينعت المطالبين بتسليم سلاح حزب ايران "بالمحرضين والفاسدين والهِبل والغشيمين"

ذكي الحاج وفيق، بس….غلطان:

اكتشف أن هؤلاء يخلطوا بين الاستراتيجية الدفاعية ونزع السلاح

نحن لا نخلط، أنت تُلخبِط

الاستراتيجية الدفاعية كذبة للخداع واللغو بموضوع السلاح وعمرها ٢٥ سنة

مسؤولية… — Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) April 18, 2025