كارلوس نفاع: قنوات الحوار مع ايران فتحت.. وحزب الله قد يكون له دور دبلوماسي على غرار العسكري

اعتبر الباحث السياسي كارلوس نفّاع ان حزب الله قد يكون له دور دبلوماسي على غرار الدور العسكري كقناة تواصل بين السعودية وايران.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “السعوديون يريدون العودة كلاعب اقليمي في المنطقة بعد انحسار الدور لـ5 او 6 سنوات وزيارة بايدن اعادت السعودية لاعبا اقليميا”.

واشار الى انه “بينما كان الرئيس بايدن في اسرائيل حصل اجتماع هندي اماراتي اسرائيلي اميركي، وهذا ليس بصدفة لهذا الحل الاقتصادي وهذا اشارة الى سعي هندي واماراتي وسعودي ايضا لصدّ الصين”..

واعتبر ان “الاميركي يعيد شدّ اواصر حلفائه في المنطقة للتحضير للمواجهة مع الصين”.

وقال: “الاتفاق النووي في فيينا تم وترك لايران القبول فيه او اعلانه”.

واضاف: “الايرانيون ينتظرون انتخابات الولايات المتحدة في تشرين الثاني وان كانت الدفة ستميل للديمقراطيين فلهم مصلحة باعلان الاتفاق”.

ورأى ان “الاوروبيين مستعجلون لاعلان الاتفاق النووي اكثر من ايران”.

وقال:”بعد الانسحاب الدراماتيكي الاميركي من افغانستان باتت كلّ الدول تنسج شبكات علاقاتها لتؤمن نفسها”.

وعن لبنان، قال: “موقف حزب الله من كاريش لا يقدم ولا يؤخر في مفاوضات ترسيم الحدود وامام رسالة الاميركي اتت الرسالة الايرانية المباشرة عبر حزب الله.. والتوازن بين الايرانيين والاميركيين ينذر بحلّ لا بحرب “.

وتابع: “قنوات الحوار فتحت عبر دول منها لبنان”، مشيرا الى تسريبات عن اجتماع بين نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم والسعوديين حيث تسلموا مطالب الحوثيين. وقال: “التسريب عن ذلك لا يمكن نفيه والمفاوضات والحوار الايراني السعودي بدأ ومستمر وقد يكون لحزب الله دور في العمل الدبلوماسي”.

واردف: “الافضل السير بالاستحقاق الرئاسي والاستحقاقات الدستورية حفاظا على الامن الغذائي اللبناني والافضل الذهاب الى تحييد لبنان وعلى اللبنانيين ان يعودوا الى لبنانيتهم”.

وقال: “اعتقد ان الوزير علي حميّة افتتح مسألة الترسيم البري وباضافة هذه النقطة اعتقد انه تمّ تعقيد مسألة الترسيم البحري”.