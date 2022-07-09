كاهن رعية القاع بعد جريمة الاغتصاب: لإنزال أشد العقوبات

أكد كاهن رعية القاع الأب إليان نصرالله مطالبته بـ”إنزال أشد العقوبات بحقّ مرتكب جريمة اغتصاب الأطفال في البلدة، وذلك انطلاقا من حرصه على القاع وسلامة الطفولة”.

وقال، في بيان: “أؤكد اولاً بإن الجريمة التي سميت بجريمة القاع بحق الأطفال هي مدانة من قبلنا إدانة كاملة ونطالب القضاء والاجهزة الأمنية بإنزال أشد العقوبات بالجاني”.

وأضاف: “الجاني اليوم بعهدة القضاء والاجهزة الأمنية واي لفلفة يحكى عنها لا مكان لها في قاموس القاع وهذا افتراء، وطالبنا بإنزال أشد العقوبات بحق الجاني”.

وتابع: “نحن مع الانتباه لحماية الأطفال، ولا اعتبر ان الأطفال قد اخطأوا، ما اعتبره انهم ظلموا وجروا الى عمل ظلموا به. انا ككاهن رعية وكمسؤول عليّ ان احتضن هؤلاء الأطفال”.

ودعا نصرالله “من يتناولون هذا الموضوع لأخذ الحقائق بدقة وموضوعية من أجل سلامة وصحة المجتمع”، كما دعا “وسائل الإعلام لزيارة القاع عن قرب لمشاهدة رعية القاع واهتمامها بالإنسان من أي فئة أو لون أو عرق أو دين أو مذهب كان، مضيفاً: “هذا الجرح الذي جرح الأطفال جرحنا جميعا وكما جرحني جرح أطفالي وبناتي وعلينا التعالي لبناء الطفولة والانسان ويجب أن تبقى القاع صورة مشرقة بجمالها في المنطقة”.