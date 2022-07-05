الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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كتاب من محافظ النبطية الى البلديات

منذ 10 دقائق
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وجه محافظ النبطية بالانابة حسن فقيه كتابا الى بلديات محافظة النبطية، وفيه أن “بعد ورود شكاوى عدة حول حرق النفايات وإشعال المكبات

ونظراً للضرر البيئي والصحي الذي ينتج عن عملية الحرق، وحفاظاً على الصحة العامة، يطلب إليكم ما يلي:

أولاً: مراقبة مكبات النفايات من خلال تكليف الشرطة البلدية المراقبة الدورية وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين.

ثانياً: منع رمي النفايات وبقايا الزجاج في المناطق القريبة من الاحراج تفاديا لاشتعال الحرائق.

ثالثاً: التأكد من جاهزية المعدات وآليات الإطفاء وتقديم الدعم اللازم وتأمين المياه لآليات الدفاع المدني عند الحاجة.

رابعاً: وضع أرقام ساخنة وتعميمها على الأهالي ليصار إلى الإبلاغ عند لحظ اي دخان أو حريق”.

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