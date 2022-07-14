كرم: اللبنانيون يتأمّلون فك أسرهم من يد المفاوض الإيراني

غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عبر “تويتر”: “مع التطورات المصيرية التي تشهدها المنطقة، ومع تأمّل اللبنانيون أن تؤدّي الى فك أسر لبنان من يد المفاوض الايراني، تبقى الحلول الاكيدة التي تُعيد لبنان الى مسار الازدهار والتطور اعتماد الحياد الاقليمي واللامركزية الداخلية.

فلنبدء فوراً بلامركزية الحلول تخفيفاً للمعاناة”.

وبدأ الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته الشرق الأوسطية من الأراضي المحتلة، حيث أطلق العديد من المواقف لا سيما على خط الاتفاق النووي مع إيران، بانتظار ما سيحمله بيان قمة جدة يوم السبت، في وقت تتجه الأنظار لبنانياً الى ما يمكن أن تتركه كواليس هذه الزيارة من تأثيرات على الملفات اللبنانية السياسية أولاً مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، وثانياً والأهم في ملف ترسيم الحدود البحرية، خاصة وأن آموس هوكشتاين يرافق بايدن في هذه الزيارة، فيما كان التصعيد الواضح من أمين عام حزب الله حسن نصرالله رسالة إيرانية مباشرة الى بايدن حيث أعلن أنه مستعد للحرب اذا ما اقتضى الأمر ذلك بالنسبة لما يريده من ملف النفط والغاز.

في المقابل عوّلت مصادر مراقبة عبر “الأنباء” الالكترونية على وجود هوكشتاين في عداد الوفد الرئاسي الأميركي، الأمر الذي قرأته اهتماماً بإنجاز المفاوضات، وإن كانت زيارته الأخيرة الى الأراضي المحتلة لم تؤت بثمارها المطلوبة.