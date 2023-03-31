كرم: هدفهم ممانعة قيام الدولة وضرب المؤسسات

غرّد النائب فادي كرم عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا إنّ “محور الممانعة يمانع الانتخابات البلدية والاختيارية بحجّة عدم تأمين التمويل، وعند إمكانية تأمين التمويل فبحجة عدم جهوزية وزارة الداخلية، وعند تأكيد الوزارة جهوزيتها، فالتشكيك بالظروف الأمنيّة”.

وأضاف: “هدفهم ممانعة قيام الدولة وشلّ الاستحقاقات ومنع الإصلاح وضرب المؤسسات. فعلاً ممانعة”.

محور المُمانعة يُمانع الانتخابات البلدية والاختيارية بحجّة عدم تأمين التمويل، وعند امكانية تأمين التمويل فبحجة عدم جهوزية وزارة الداخلية، وعند تأكيد الوزارة جهوزيتها، فالتشكيك بالظروف الامنية.

هدفهم مُمانعة قيام الدولة وشلّ الاستحقاقات ومنع الاصلاح وضرب المؤسسات.

فعلاً مُمانعة. — Fadi Karam (@drFadiKaram) March 31, 2023