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كرم: هدفهم ممانعة قيام الدولة وضرب المؤسسات

منذ 5 دقائق
فادي كرم

فادي كرم

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غرّد النائب فادي كرم عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا إنّ “محور الممانعة يمانع الانتخابات البلدية والاختيارية بحجّة عدم تأمين التمويل، وعند إمكانية تأمين التمويل فبحجة عدم جهوزية وزارة الداخلية، وعند تأكيد الوزارة جهوزيتها، فالتشكيك بالظروف الأمنيّة”.

وأضاف: “هدفهم ممانعة قيام الدولة وشلّ الاستحقاقات ومنع الإصلاح وضرب المؤسسات. فعلاً ممانعة”.

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