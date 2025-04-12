كرم يرد على فضل الله: الدولة تصبح مسؤولة عندما تُفكِّك بنية "حزب الله"

كتب النائب فادي كرم على منصة “أكس”: “يُحمّل الزميل حسن فضل الله الدولة مسؤولية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وهذا تجنٍّ، لأن الدولة حتى الآن لم تستلم مسؤولياتها باحتكار السلاح والدفاع عن لبنان وامتلاك قرار الحرب. فعلياً، تُصبح هي المسؤولة عندما يُفكِّك “حزب الله” بنيته العسكرية ويُنهي مشروعه المسلّح”.

يُحمّل الزميل حسن فضل الله الدولة مسؤولية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وهذا تجنّي، لأن الدولة حتى الان لم تستلم مسؤولياتها باحتكار السلاح والدفاع عن لبنان وامتلاك قرار الحرب. فعلياً، تُصبح هي المسؤولة عندما يُفكِّك "حزب الله" بنيته العسكرية ويُنهي مشروعه المسلّح. — Fadi Karam (@drFadiKaram) April 12, 2025