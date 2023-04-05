الأربعاء 14 رمضان 1444 ﻫ - 5 أبريل 2023 |
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كلاس: الاعتداء على الأقصى جرمٌ مُدان ومستنكر

منذ 46 دقيقة
وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس

وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس

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أصدر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس بيانًا شجب فيه “الاعتداء على المسجد الأقصى”.

واعتبر كلاس أن “هذا الاعتداء على حرم المسجد والمصلين هو إعتداء على كرامة الأديان والقيم السماوية. كما أنه جرم مدان ومستنكر”.

وكان الأردن قد دعا بالتنسيق مع فلسطين ومصر بصفتها رئيسة الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.

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