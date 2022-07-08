كلاس عايد قطاعي الشباب والرياضة بالأضحى

عايد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلّاس القطاعين الشبابي والرياضي بعيد الأضحى وتمنى للبنانيين “موسم بركات و أزمنة سلامية”، وقال في بيان:

“شُعلَةُ الأَضحى…!

كُلّنا صرنا أضاحي..!

ها قَدْ هَلَّ الهِلالُ

و شُعْلَةً الأضْحى طَلَّتْ

و زالَ الضَلال ُ

و نِعْمَةُ العيدِ حَلَّتْ

وساءَتِ الأََحْوَالُ

و عَظُمَتِ الأهوالُ

و القُدْسُ بالبالِ ظَلَّتْ…!

الأقْصى باكٍ والقلبُ جريح

والضحايا : شيخٌ ، فتاةٌ و ولَد

بَيْرَقُنا ، على شَكْلُِ ضَريح

والفَجْعَةُ ، رايَةُ كُلِّ بَلَد ..!

لم يَبقَ في الحَيِّ ديكٌ يَصيح

بَلْ نعيقُ بُومٍ عَتيقٍ قَبيح

يُنبِؤنا بالغَيْلةِ وثالثةِ الأثافي

فهَرَبَتِ الأَغنامُ منَ النَحْرِ

وأَضْحَيْنا نَحْنُ الأضاحي!

قد صِرْنا ضُيوفَ تاريخِنا الغافي

فكُلُّ الأنامِ نيامٌ

وجَزَّارُ الإجرامِ وحدَهُ الصَاحِي

ودماءُ أَهْلِنا سَيْلُ جِراحِ

تَنْشَقُّ مَسْوَةً ، تتَفَتَّقُ ضُحىً

تَنْزفُ ليْلاً ، تتفَجَّرُ كُلَّ صباحِ …!

وَيْحَكُمُ يا عُرْبُ ، وَيْحَنا

تُرى هَلْ حُلِّلَ ذَبْحُنا ؟

هَلّاَ إِتًَعَظْنا يا ناسُ

من مآسينا

وأدْركنا ما حَلَّ يا قَوْمُ فينا

قبلَ أن نُساقَ للذَبْحِ

غُلْوَةً في فَجْرَةِ الصُبحِ

فيَسْلخَونَ جلودَنا

ويأكلونَ لُحُومَنا

ويَسْتَبْدلونَنا بصَفْقَةِ نَفْطٍ

أَوْ يبيعوننَا بِشَحْنَةِ سلاحِ..!!؟!

أَيْنَكَ يا ( أَضْحى) مِنَّا ؟

عُدْ إلينا ، بارِكْ أَيَّامَنا ،

كَاثِرْ جَنَانا بالسِلال

أَنقِذْنا منَ عَتْمَةِ الضَلال

رُدَّنا إلى نُورِ الإيمان

هَاتِ الصِحَّةَ و الأمان

أَعطِنا هَدْأَةَ الروح و راحةَ البال

وخُذْ مِنَّا كُلَّ الهَدايا والغِلال”.