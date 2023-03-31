كلسٌ ومواد مُسرطنة وتقارير تدقّ ناقوس الخطر.. احذروا ممّا تشترون!

في ظلّ الغلاء الفاحش الذي بات يغزو الأسواق مع استمرار تحليق سعر صرف بالدّولار، تغزو ماركات جديدة وأنواع غذائيّة غريبة السوبرماركت، وسط تساؤلاتٍ عن جودتها. إضافة إلى ما يُكشف بشكل مستمر عن ضبط مواد فاسدة، مما يُسهم في تفاقم الخطر على الأمن الغذائي.

في هذا الإطار، يُشير الأستاذ والباحث في علوم الغذاء حسين حسن، في حديثٍ إلى موقع mtv إلى أنّ “الغذاء متوفّر في لبنان ولكن قسماً كبيراً من الناس عاجز عن الوصول إليه بسبب انعدام القدرة الشرائيّة. وهناك قسمٌ آخر قادر على الوصول إلى الغذاء ولكنّ المشكلة تكمن في عدم استخدامه بشكلٍ صحيح، لاحتوائه على مسبّبات للأمراض ولأنه غير آمن مئة في المئة”.

كما يُشدّد على أنّ سلامة الأمن الغذائي مُهدّدة بسبب موضوع الوصول إلى الغذاء واستعماله، والتقارير تدقّ ناقوس الخطر. والدّليل ما جاء في تقرير “الإسكوا” عن أنّ ثلاثة أرباع الشعب اللبناني لديها صعوبة بالوصول إلى الغذاء، وهذا مؤشّر واضح لوجود أزمة كبيرة.

كما يكشف حسن، أنّ بعض المعامل يعمد إلى وضع خبز يابس في الزعتر، والكشك أيضًا يُباع في عددٍ من التعاونيات والمناطق وقد أُدخل إلى مكوّناته النّشا وحمض الليمون، بالإضافة إلى فضيحة اللبنة التي يُضيف البعض إليها الكلس والزيوت المُهدرجة، لافتاً إلى أنّه لا يجوز التّعميم ولكنّ الغشّ موجود فعلاً.

ويوضح أنّ “الأزمة الاقتصادية تجعل المصنّع يستبدل أحياناً المواد الأوليّة بأخرى لا يُسمح بإضافتها، والهدف هو للأسف الرّبح السريع مع غياب الرّقابة الجيّدة من الوزارة”، قائلاً: “غياب الرقابة بخلّي التاجر يصير فاجر”.

ويعتبر أنّ همّ سلامة الغذاء أُضيف إلى هموم المواطنين، والنّصائح والإرشادات التي يُمكن أن نُعطيها تفقد قيمتها أمام الأزمات والتحديات التي نعيشها يوميًّا. فهدف النّاس حاليًّا الحصول على الغذاء بغضّ النظر عن جودته.

فيما دعا الأستاذ والباحث في علوم الغذاء إلى التوجّه إلى الماركات المعروفة في الأسواق وتجنّب الأنواع الجديدة، لأنّ هناك شكوكاً حول ما إذا كانت مُرخّصة أو مراقبة”، مع الحرص على تأمين الكهرباء دائماً في المنزل من أجل تخزين الأطعمة، قائلًا: “هذه النصيحة بستحي قولها لأنّ الأمر ليس بمتناول اليد”.

كذلك حذّر حسن من أنّ “هناك تخوّفًا من التقزم عند الأطفال والبدانة نتيجة اللجوء إلى أطعمة غير صحيّة وتناول أيّ شيء متوفّر، وغالباً ما تكون هذه المأكولات غنيّة بالدّهون والسكريات. وهذا من المتوقّع أن يزيد الإصابة بالأمراض المُزمنة على المدى الطويل، بسبب الغذاء غير الصحي”.

كما أوضح أنّ “النّاس تتهافت اليوم على مشتقّات القمح، مثل المعكرونة والعجين والمنقوشة والأطعمة السريعة التي تُعدّ ضمن المُتناوَل. إذا كانت هذه الأغذية من مصادر غير موثوقة، فقد تحتوي على سمومٍ فطريّة وهذا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. والتعرّض الكبير لمنتجات غنيّة بالملح، يؤدّي إلى ارتفاع ضغط الدم، والزيوت المُهدرجة في اللبنة تزيد من خطر الإصابة بتصلّب الشرايين وأمراض القلب”.