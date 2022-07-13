الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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كلية الصحة العامة اعلنت عن حاجتها إلى مدربين واختصاصيين صحيين للمركز الصحي الجامعي

منذ ساعة واحدة
الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية

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اعلنت عميدة كلية الصحة العامة في بيان، عن “الحاجة إلى مدربين واختصاصيين صحيين للمركز الصحي الجامعي في المدينة الجامعية – الحدت – وذلك وفقاً للائحة المقترحة على الشكل التالي:

الاختصاص

الشهادة المطلوبة

علوم مخبرية

إجازة في العلوم المخبرية

علاج فيزيائي

إجازة في العلاج الفيزيائي

علوم تمريضية

إجازة في العلوم التمريضية

تقويم نطق

إجازة في تقويم النطق

صيدلي

دكتوراه صيدلي مجاز

علوم الأشعة

إجازة في علوم الأشعة

قابلة قانونية

إجازة في القبالة القانونية

على أن تقدم الطلبات لدى أمانة سرّ عمادة كلية الصحة العامة في مجمع بيار الجميّل الجامعي الطابق السادس – الفنار – خلال الفترة الواقعة ما بين يوم الإثنين الواقع فيه 18/7/2022 ويوم الخميس الواقع فيه 21/7/2022 وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الساعة الواحدة ظهراً.

المستندات المطلوبة:

إخراج قيد
إفادة بسنوات الخبرة
صور مصدقة من المختار
السيرة الذاتية
البكالوريا قسم ثاني أو ما يعادلها
إفادة الكولوكيوم
الشهادة الجامعية أو ما يعادلها
اذن مزاولة المهنة
شهادة الاختصاص”.

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