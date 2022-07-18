كمية الطحين غير كافية... أزمة خبز من جديد؟

أوضح نقيب أصحاب صناعة الخبز في لبنان انطوان سيف أن سبب الازمة هو توقف عدد من المطاحن عن العمل وحلول فترة الاعياد من دون تأمين المخزون للافران.

وقال سيف في حديث لإذاعة “صوت لبنان”: “مخزون القمح غير كافٍ وبعض المطاحن يكفي مخزونها لأسبوع فيما البعض الآخر يكفي لأيام، الافران لا تعمل بكامل انتاجها بسبب عدم وجود طحين كاف لإنتاج الخبز”، مضيفا: “الوزير وعدنا بوصول كميات عبر البواخر، نأمل أن تصل بالوقت اللازم وأن يتم تحويل الاموال لها وان تخضع للتحاليل المخبرية”.

يذكر أنه أعلن رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف سابقاً أنّ “أزمة الخبز ستنتهي في غضون 24 أو 48 ساعة المقبلة على أبعد تقدير”.

وكشف سيف عن أنّ ”المطاحن لأول مرة تقفل 5 أيام متتالية خلال فترة الأعياد، الأمر الذي فاقم أزمة الرغيف”، وأعلن أنّ “المطاحن عاودت إنتاجها إعتباراً من صباح اليوم، وهي بدأت بإنتاج الطحين وسيتم توزيعه على الأفران بشكل كامل”.

وأوضح سيف أنّ ”هذه الكميات المدعومة ستوزّع على جميع الأراضي اللبنانية وهي تكفي لفترة 15 يومياً”، و في الإطار عينه، أشار سيف إلى أنّ “هناك شحنات من القمح في طريقها إلى لبنان وقد تمّ التعاقد عليها على السعر المدعوم”.