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كم بلغ حجم التداول اليوم على منصة صيرفة ؟

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يوليو - 2022 6:58 مساءً
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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أعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 73 مليون و800 ألف دولار أميركي بمعدل 25300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

وقد سجل الدولار لنهار الاثنين 28925 ليرة لبنانية للشراء 28975 ليرة لبنانية للبيع.

هذا وقد ارتفع سعر تصريف دولار السوق السوداء مساء الأحد، بعد أيام من تقلبات واضحة في سعر الصرف، في ظل عجز المنظومة الحاكمة عن أي حلول عمليه لتدارك الانهيار الحاصل يومياً.

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