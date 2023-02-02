كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء ؟

سجّل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء تراجعاً طفيفاً، بعد أن عاود الارتفاع أمس وتخطّى الـ 64 ألف ليرة.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الخميس 63500 ليرة مبيع و64000 ليرة شراء.

إلى ذلك، رأى الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء استنفد مداه في هذه الفترة قياساً لحجم التداول به، وبالتالي ستكون له استراحة لوقت معين ثم يتابع تحركه صعوداً، وسيبقى التداول به بين ٥٥ ألفاً إلى ٦٠ ألفاً، وليس أكثر، من دون معرفة المدة التي سيبقى فيها على هذا النحو، لكنه لن يوقف ارتفاعه بشكل نهائي قبل التعافي والوصول إلى خطة إنقاذ تغيّر هذا المشهد في لبنان.