كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟

تزامنا مع بدء إجازة عيد الأضحى منذ السبت الواقع في 9 تموز، شهد سعر صرف الدولار استقرارا، مسجلا خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد الواقع في 10 تموز، ما بين 29350 و29400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الدولار في لبنان قد سجل خلال التعاملات المسائية أمس السبت تسعيرة تراوحت ما بين 29350 و29400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.

على صعيد آخر، تسلم وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، كتابا من البنك الدولي يعلمه أن بعثة من البنك ستزور بيروت في الفترة بين 18 و26 تموز الجاري.

وبحسب وزارة الاقتصاد، تهدف البعثة إلى توفير الدعم الفني لتفعيل مشروع الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح على وجه التحديد. وستتابع مسار التصديق البرلماني على المشروع، وستقدم الدعم لوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية لإنهاء المتطلبات الضرورية لفعالية المشروع، بما في ذلك خطة المشتريات ودليل العمليات والاتفاقيات الإدارية.