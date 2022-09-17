كم بلغ عداد الإصابات والوفيات بكورونا في لبنان؟

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم السبت 17/9/2022 حالتا وفاة و181 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
في المقابل، أعاد رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، التأكيد سابقاً على فعالية اللقاحات وحمايتها المواطنين من مخاطر كورونا، فأشار إلى أن “متابعتنا للناس الملقحين بجرعتين بلبنان، وأصيبوا بفيروس كورونا كانت عوارضهم خفيفة، ولم يستلزم وضعهم الدخول للمستشفى”.
وأضاف في تغريدة سابقة له أنّ “كل المعطيات والدراسات الطبية من مراكز طبية أميركية، أوضحت أن الملقحين بجرعتين عندهم حماية من الإصابة بنسبة 88%، ونسبة عدم دخولهم المستشفى بمرض الكوفيد 91%”.