كم بلغ عداد الإصابات والوفيات بكورونا في لبنان؟

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم السبت 17/9/2022 حالتا وفاة و181 إصابة جديدة بفيروس كورونا.‏

في المقابل، أعاد رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، التأكيد سابقاً على فعالية اللقاحات وحمايتها المواطنين من مخاطر ‏كورونا، فأشار إلى أن “متابعتنا للناس الملقحين بجرعتين بلبنان، وأصيبوا بفيروس كورونا كانت عوارضهم خفيفة، ولم يستلزم ‏وضعهم الدخول للمستشفى”.‏

وأضاف في تغريدة سابقة له أنّ “كل المعطيات والدراسات الطبية من مراكز طبية أميركية، أوضحت أن الملقحين بجرعتين عندهم ‏حماية من الإصابة بنسبة 88%، ونسبة عدم دخولهم المستشفى بمرض الكوفيد 91%”.‏