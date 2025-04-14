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كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة: موافقون على زيادة الاكتتاب بحصة لبنان في صندوق النقد

منذ 12 دقيقة
النائب إبراهيم كنعان

النائب إبراهيم كنعان

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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لمتابعة درس زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي وتعديل الزيادات على الرسوم التي أقرتها الحكومة في موازنة 2025.

وقال كنعان بعد الجلسة: “موافقون على زيادة الاكتتاب بحصة لبنان في صندوق النقد وفق تصور واضح على قاعدة امكانات الخزينة التي ستحددها وزارة المال في الهيئة العامة”.

وأضاف: “الرسوم لا يجب أن تُزاد كل عام ولا يجوز أن يدفع المواطن الثمن وأن يتحمّل الفشل واتخذنا قرارا بأن نكون حاسمين في أي عملية من هذا النوع تطرحها الحكومة”.

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