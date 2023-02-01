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كنعان: كفى كذبًا على المواطن

منذ 3 دقائق
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

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أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة، أن “الأرقام وصلت مجتزأة لكن المطلوب أن تصل رسمية ونهائية، ولكن ما حصل هو بداية. وجهت اليوم لمصرف لبنان والحكومة سؤالًا عن أين أصبح التدقيق الجنائي؟ وإلى اليوم الأرقام افتراضية”.

وأضاف: “عندما نسأل عن المودعين “بتقوم القيامة”، فإذا كان هذا القانون ليس لاسترجاع أموال المودعين لماذا تم إرساله”؟

تابع: “كفى كذبًا على المواطن، كان من المفروض إعادة هيكلة الدين منذ اليوم الأول. الناس يريدون معرفة مصيرهم ويحتاجون لمسؤول فعلي يتحمل المسؤولية”.

كنعان أشار إلى أن “كرة النار تحال إلينا بشكل غير مباشر، في وقت المسؤولية يجب أن تتحملها الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، ولن نقبل بالتضحية بأموال المودعين “بشطبة قلم” من أجل مصداقيتنا وإعادة الثقة بلبنان”.

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