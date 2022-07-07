كنعان: لجنة المال تخطّت الأخطاء الشكلية الواردة في مشروع الحكومة

أحالت لجنة المال مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان لانجازه ضمن مهلة عشرة ايام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة.

وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب كنعان بعد اجتماع للجنة في ساحة النجمة: لجنة المال تخطّت الأخطاء الشكلية الواردة في مشروع الحكومة تسهيلاً لانجازه بعد دراسة معمقة لمواده واعتبرت أهدافه الإصلاحية بمكافحة الفساد والحدّ من التهرب الضريبي ضرورة وطنية قبل أن تكون مطلباً دولياً.

اضاف: طالبت اللجنة رئاسة المجلس وضع قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام المقرّ في اللجنة منذ تشرين الأوّل ٢٠٢١ على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.

كما واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء النائب غسان حاصباني بعد جلسة لجنة المال في ساحة النجمة “اننا ناقشنا اليوم مشروع قانون رفع السرية المصرفية.

والهدف هو تسهيل محاربة التهرب الضريبي والفساد واعادة هيكلة القطاع المصرفي واسترداد الأموال المنهوبة والتحقيقات في الحرائق المالية، لكن يجب الا يصبح القانون وسيلة للابتزاز والاستنسابية لهيئات وأفراد”.