كنعان: ميقاتي اقترح تغييرات على خطة إصلاح القطاع المالي المنهار

الازمة المالية التي يمر بها لبنان تتفاقم يوماً بعد يوم، وخصوصاً بعد العديد من الشروط التي تم فرضها من قبل صندوق النقد الدولي، وفي تحرك قد يؤجل التقدم نحو اتفاق نهائي ملف صندوق النقد، قال رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب إن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي اقترح شفهيا تغييرات على خطة جرى تبنيها مؤخرا لإصلاح القطاع المالي المنهار.

وتوصلت الحكومة إلى مسودة اتفاق لحزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد في نيسان، على أن يكون اتفاق كامل مشروطا بإقرار شروط مسبقة مثل ميزانية 2022 وإصلاح السرية المصرفية والقيود على رؤوس الأموال.

وتبنت حكومة ميقاتي السابقة خطة انعاش مالي في 20 أيار، حددت الخطوط العريضة لكيفية معالجة الفجوة البالغة أكثر من 70 مليار دولار في القطاع المالي والتي تقع في قلب أزمة لبنان.

ووضعت الخطة عبء الخسائر على البنوك التجارية والبنك المركزي وأيضا على المودعين، لكنها لم تتبن صندوقا جرى إقتراحه في السابق لأصول أو موارد للدولة لسد تلك الفجوة.

وقال رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان:” إن ميقاتي اقترح شفويا الأسبوع الماضي تغييرات “جادة جدا” على تلك الخطة أثناء اجتماع مع اللجنة.

وقال كنعان لرويترز في مقابلة “أبلغنا رئيس الوزراء أنها جرى تغييرها بطريقة توجد صندوقا للتعافي المالي سيقوم بتعويض المودعين أو سيعيد للمودعين أموالهم بشكل كامل أو جزئي”، وأضاف قائلا “الحكومة تواصل أحيانا إرسال تغييرات وتعديلات. من المهم جدا طي هذه الصفحة والذهاب إلى شيء ما محدد وإتمام هذا العمل.”

وقال إن الصندوق كما هو مقترح سيجري تمويله، بين مصادر أخرى، من فائض الميزانية، مضيفا “ليس لدينا فائض على الإطلاق منذ عقود، ولم يرد مكتب ميقاتي على الفور على طلب للتعقيب.

والبنوك التجارية اللبنانية هي المدافع الرئيسي عن صندوق يحشد أصولا مملوكة للدولة أو إيرادات أخرى لسد الفجوة.

وأبدى نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، مهندس اتفاق لبنان مع صندوق النقد، معارضة قوية لمثل هذا المقترح ومسودة اتفاق صندوق النقد التي تدعو لتقييد اللجوء إلى الموارد العامة.

وفيما يتعلق بشروط صندوق النقد المسبقة الأخرى، قال كنعان إن اللجنة انتهت من “90 بالمئة” من ميزانية 2022 لكنها تتطلب مراجعة من الحكومة لسعر الصرف الذي تستخدمه لأن الأرقام الحالية “ربما تؤدي إلى عجز زائف كما أنها قد تؤدي الى إيرادات زائفة.”

وأضاف أن الإيرادات الحقيقية قد تكون نصف أو ربما ثلث الرقم المعلن حاليا.

وقال كنعان إن قانون الرقابة الحكومية على رؤوس الأموال في صورته التي أُحيل بها إلى البرلمان يرفضه المجتمع المدني اللبناني بشكل عام، بما في ذلك جماعات تمثل المودعين، وعليه فإنه يجب على الحكومة إما أن تعدله أو تتبنى نسخة صاغتها اللجنة في السابق.

وأضاف أن العمل في لجنته بشأن تعديل لوائح السرية المصرفية الصارمة في لبنان سيبدأ هذا الأسبوع.

ومضى قائلا “ليس لدي إطار زمني قبل استلام التفاصيل (من الحكومة)، لكنني أستطيع القول أنه إذا جرى أخيرا استلام التفاصيل خلال فترة زمنية معقولة، فإنني أستطيع أن أقول أن أسابيع وليس أشهرا” ستكون هناك حاجة إليها لتبني كل الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي.