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كهرباء زحلة: ملزمون بشراء المازوت بالدولار

منذ 16 ساعة
كهرباء زحلة

كهرباء زحلة

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صدر عن شركة كهرباء زحلة ما يلي:

المشكلة هي أنّ وزارة الطاقة تسعّر المازوت بالدولار ما يعني أنّنا ملزمون على شرائه بالدولار وفي الوقت نفسه ملزمون بالجباية حسب تعرفة الوزارة بالليرة اللبنانية ونطالب إما تثبيت سعر المازوت على الليرة اللبنانية أو التسعير بالدولار أو بالليرة ووفق سعر الصرف على غرار ٩٠ في المئة من القطاعات في لبنان التي أصبحت مدولرة.

ولا شك ان ازمة الكهرباء في لبنان من أكثر الازمات المستعصية والمستفحلة ومن أبرز وجوه هذه الازمة التقنين القاسي في ساعات التغذية التي اجبرت المواطنين على الاتجاه نحو المولدات الخاصة الباهظة الكلفة في ظل قدرة شرائية معدومة وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات الطبية والسياحية والصناعية والتجارية مما انعكس سلباً على كل القطاعات في لبنان.

والتقنين الكهربائي هو أمر ثابت في حياة اللبنانيين منذ الحرب الأهلية، لكه ازداد في الاونة الاخيرة بشكل كبير جداً وهو رمز لسوء إدارة الدولة وعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، فقد فشلت الحكومات المتعاقبة في تنفيذ عملية إعادة تنظيم هامة في قطاع سيئ الإدارة وفي الحفاظ على الطاقة الإنتاجية التي يجب أن تزداد.

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