كيف افتتح دولار السوق السوداء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، ما بين 107000 و107500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجّل مساء أمس الخميس ما بين 107000 و108000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، كشف الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان”، أنّ “دولارات المودعين الموجودة في مصرف لبنان شارفت على الانتهاء”، مشيرًا إلى أن “لا نيّة حقيقيّة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطّ تعافٍ سريعة”.

مع هذا، شدّد مارديني على أنّ “الإصلاحات الجدية في لبنان يمكن أن تبدأ إما عن طريق تجميد الدولة للاحتياطي في مصرف لبنان ومنع المس به لتسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإما إعادة الأموال إلى أصحابها”.