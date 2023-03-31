الجمعة 9 رمضان 1444 ﻫ - 31 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف افتتح دولار السوق السوداء اليوم؟

منذ 40 دقيقة
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، ما بين 107000 و107500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجّل مساء أمس الخميس ما بين 107000 و108000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، كشف الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان”، أنّ “دولارات المودعين الموجودة في مصرف لبنان شارفت على الانتهاء”، مشيرًا إلى أن “لا نيّة حقيقيّة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطّ تعافٍ سريعة”.

مع هذا، شدّد مارديني على أنّ “الإصلاحات الجدية في لبنان يمكن أن تبدأ إما عن طريق تجميد الدولة للاحتياطي في مصرف لبنان ومنع المس به لتسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإما إعادة الأموال إلى أصحابها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    طقس لبنان
    بعد موجة الصقيع.. كتل هوائيّة حارة بانتظارنا
    ستريدا جعجع
    ستريدا جعجع: هناك من يضع العراقيل في وجه الانتخابات البلدية
    النائب سجيع عطية
    عطية: اللجان النيابيّة تُغطي عجز الحكومة والتشريع

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!
    من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الحاج إكسلانس
    شتائم وعبارات بذيئة.. فيديو صادم لفنان مصري مشهور خلال التصوير!
    الليرة اللبنانية
    "صيرفة" على الـ 60 ألف ليرة للقطاع العام