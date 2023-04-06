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كيف افتتح سعر صرف الدولار صباحًا؟

منذ 18 دقيقة
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، 97200 ليرة للمبيع و97500 ليرة للشراء.

فيما كان قد أقفل مساء أمس الأربعاء، على تسعيرة تراوحت ما بين 97300 و97600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ورداً على سؤال، أكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس بو دياب لـ«الجمهورية»، أنّ تراجع الدولار هو مرحلي لتمرير فترة الأعياد، ولحسن الحظ أن هذه الفترة طويلة نسبيًا هذا العام، مشددًا على أنّ المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، إذ يؤمل أن يتم التوصّل بعدها إلى صدمة سياسية إيجابية، وإلّا فنحن مقبلون على مرحلة أخطر بسعر الصرف ومرحلة اقتصادية أصعب في نهاية الشهر الجاري في حال لم يكن هناك فعلياً من حلول جذرية بانتخابات وبخطة مع صندوق النقد.

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