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كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

2 - يونيو - 2022
الطقس

الطقس

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يؤثر على لبنان طقس ربيعي اعتيادي، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية.

وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيا في الايام المقبلة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٢ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٦ و ٢٤ درجات٢
– الجو : مشمس الى غائم جزئاً مع ضباب على الجبال
– الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس مستقر قليل السحب مع ضباب محلي على الجبال الغربية والحرارة تنخفض تتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلا ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

السبت: طقس مستقر قليل السحب والحرارة تنخفض تتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلا ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

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